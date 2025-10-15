Кубинские врачи помогают пострадавшим от наводнений в Мексике

Медики с Кубы работают в том числе и в наиболее пострадавших штатах Мексики, отметил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 15 октября. /ТАСС/. Кубинские медицинские работники оказывают помощь пострадавшим от наводнений в Мексике. Об этом сообщил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья.

Министр отметил в X, что кубинские врачи работают в том числе в мексиканском штате Пуэбла - одном из наиболее пострадавших от сильных дождей. "Это проявление солидарности и гуманизма, которые характеризуют сотрудничество, предлагаемое Кубой", - подчеркнул Родригес Паррилья.

Как сообщила 13 октября национальный координатор Мексики по вопросам гражданской защиты Лаура Веласкес, в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в этой стране погибли по меньшей мере 64 человека, 65 числятся пропавшими без вести.