В суд Приморья поступило дело о незаконном пересечении границы против Сехили

По информации Le Monde, Софиан Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, он следовал из Лиссабона во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Дело в отношении французского велосипедиста Софиана Сехили, арестованного в Приморье по подозрению в незаконном пересечении границы РФ, поступило в суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края.

"Дело поступило в Пограничный районный суд, материалы переданы судье для решения вопроса о принятии к производству", - сказали в пресс-службе.

О задержании велосипедиста на китайско-российской границе сообщила 5 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на его публикации в социальных сетях. Издание отмечало, что он дважды пытался въехать в РФ через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга. Позднее Уссурийский районный суд Приморского края вынес постановление об избрании меры пресечения Сехили в виде заключения под стражу на срок до 4 октября 2025 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 200 тыс. рублей или в размере дохода за 18 месяцев либо лишение свободы на два года.

По информации Le Monde, Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, он следовал из Лиссабона во Владивосток.

30 сентября арестованного велопутешественника посетил почетный консул Франции. В тот же день Уссурийский районный суд продлил арест велопутешественнику до 3 ноября. 9 октября суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты французского велосипедиста, мера пресечения не была изменена.