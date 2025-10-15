Реклама на ТАСС
В нескольких районах Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА

При этом сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по региону
03:15

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов снята на территории нескольких районов Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого муниципального округа, Грязинского, Добринского, Хлевенского, Усманского муниципальных районов", - говорится в сообщении.

При этом сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области. 

