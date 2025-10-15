В Волгоградской области из-за атаки БПЛА повреждены четыре частных дома

Пострадавших нет

ВОЛГОГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Атака беспилотных летательных аппаратов отражена в Волгоградской области.

Пострадавших нет, повреждены четыре частных домовладения, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. Пострадавших нет", - передает слова губернатора пресс-служба администрации региона.