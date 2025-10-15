В Якутске местная жительница фиктивно поставила на учет почти 30 иностранцев

Женщина хотела получить средства для оплаты ипотеки

ЯКУТСК, 15 октября. /ТАСС/. Жительница Якутска фиктивно поставила на учет по месту пребывания почти 30 иностранцев для получения денежных средств, необходимых на оплату ипотеки. Женщине назначен условный срок, об этом сообщили в Якутском городском суде.

По данным суда, жительница Якутска 1954 года рождения с декабря 2022 года по декабрь 2023 года умышленно и из корыстных побуждений незаконно поставила на учет по месту пребывания в принадлежащем ей на праве собственности доме 28 иностранных граждан Армении, Киргизии и Таджикистана. Уточняется, что женщина хотела получить материальную выгоду в виде получения денежных средств, которые ей были необходимы для оплаты ипотеки.

"Якутский городской суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год. Также на условно-осужденную возложены следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденных лиц, не реже 1 раза в месяц являться на регистрацию в этот орган в дни и часы, установленные инспектором; без уведомления данного органа не менять место жительства. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.