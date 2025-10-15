В Уфе столкнулись 12 автомобилей

Есть погибшие и пострадавшие

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова в Уфе, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"По предварительным данным, сегодня около 09:30 (07:30 мск) на пересечении улиц Уфимское шоссе и Новоженова в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 12 транспортных средств, в том числе двух большегрузных. В результате происшествия есть погибшие, а также пострадавшие, которые доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как отметил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов, погибло два человека. Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Октябрьского района города Уфы Александр Фадеев.