В Тюмени раскрыли двойное убийство 27-летней давности по отпечаткам пальцев

Виновного приговорили к 11 годам колонии

ТЮМЕНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по делу об убийстве женщины и мужчины-инвалида в 1998 году, раскрытому по отпечаткам пальцев. Суд признал местного жителя виновным и приговорил его к 11 годам колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"В Ленинском районном суде г. Тюмени оглашен приговор Николаю Лукаеву 1963 года рождения. Суд признал его виновным в убийстве двух человек (п. "а", "в", "к" ст. 105 УК РФ в редакции Федерального закона от 13.06.1996 № 63-ФЗ). <...> В июне 2024 года при устройстве на работу в частное охранное предприятие он обратился в полицию и прошел дактилоскопию, в результате чего было установлено совпадение следов рук на его дактилокарте с отпечатками, найденными в квартире на улице Широтной в 1998 году", - говорится в сообщении.

Установлено, что в марте 1998 года во время распития алкоголя между Лукаевым и его знакомой произошла ссора, в результате которой мужчина нанес пострадавшей 34 удара молотком и задушил телефонным проводом. В этот момент в квартире также находился племянник женщины, инвалид. Лукаев убил и его, после чего скрылся.

Подсудимый признал вину частично. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.