В Сочи задержали вербовщика в террористическую организацию

Он действовал по указанию иностранного куратора

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали жителя Туапсе, который подозревается в вербовке россиян в террористическую организацию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Международном аэропорту Сочи задержали жителя Туапсе. Имеются основания полагать, что мужчина состоял в рядах террористической организации и вербовал граждан России для участия в ней", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что молодой человек действовал по указанию иностранного куратора. "Посредством сети Интернет он подыскивал людей и вовлекал их в противоправную деятельность. В итоге ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали покинуть Россию. Через третьи страны они направлялись в Украину, чтобы вступить в террористическую организацию", - пояснила представитель ведомства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 и 205.5 УК РФ. Молодой человек арестован. Мероприятия проводились при участии Росгвардии.