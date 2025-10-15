В доме племянника Католикоса всех армян провели обыск

Также задержали духовного настоятеля Сагмосаванка отца Парена Аракеляна

ЕРЕВАН, 15 октября. /ТАСС/. Армянские силовики провели обыск в доме предстоятеля Арагацотнской епархии епископа Мкртича Прошяна. Об этом сообщил ТАСС глава информационной службы Армянской апостольской церкви иерей Есаи Артенян.

"В доме предстоятеля Арагацотнской епархии епископа Мкртича Прошяна был проведен обыск", - сказал он. Епископ Прошян является племянником Католикоса всех армян Гарегина II.

Артенян также сообщил о задержании духовного настоятеля Сагмосаванка (монастырь в селе Сагмосаван Арагацотнской области) отца Парена Аракеляна. По словам главы информационной службы, священнослужителя везут в следственный отдел.

Расследование в отношении священнослужителей Арагацотнской епархии началось после того, как в сентябре являвшийся на тот момент духовным пастырем Ованаванка (монастырь в селе Оганаван Арагацотнской области) отец Арам Асатрян в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что участвовал в 2021 году в митингах оппозиции против своей воли и по поручению своего настоятеля - епископа Прошяна. Дело сначала передали в Генеральную прокуратуру Армении, а потом в Ереванское управление Главного управления уголовной полиции.