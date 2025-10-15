В Хабаровске произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей

Пострадали три человека

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 15 октября. /ТАСС/. Авария с участием пяти автомобилей произошла в Хабаровске, пострадали три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

"Водитель, управляя автомобилем Toyota, на улице Павла Морозова совершил столкновение с автомобилем Subaru, после чего, продолжив неконтролируемое движение, допустил столкновение с тремя автомобилями", - говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получили три человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.