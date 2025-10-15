Задержанная за госизмену жительница Донецка призналась, что делала фото для СБУ

Она также изъяла из тайника контейнер с компонентами самодельного взрывного устройства и переместила его в другой тайник

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Жительница Донецка, задержанная по подозрению в госизмене, рассказала на допросе, какие задания выполняла для украинской спецслужбы, это следует из видео, предоставленного Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На меня вышли с той стороны представители спецслужбы. Попросили снять в определенных местах, сфотографировать машину. Я сняла и отправила. Я снимала там магазин, там какой-то район, какая-то стоянка. Я просто снимала и все", - сказала задержанная.

Ранее в ЦОС сообщили о пресечении противоправной деятельности жительницы Донецка, подозреваемой в госизмене. Она была завербована представителем Службы безопасности Украины посредством мессенджера Telegram в целях сбора данных об автомобилях возле зданий административных учреждений.

По заданию украинских кураторов женщина изъяла из тайника контейнер с компонентами самодельного взрывного устройства и переместила его в другой тайник, используемый в диверсионно-террористических целях, после чего и была задержана сотрудниками ФСБ. Следственным отделом УФСБ по Донецкой Народной Республике в ее отношении возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.