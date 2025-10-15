На Ямале директора управляющей компании осудили за гибель людей при пожаре

Ее приговорили к пяти годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Суд города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа приговорил к пяти годам колонии общего режима директора управляющей компании, по вине которой загорелся дом и погибли пять человек. Кроме того, женщине ограничили занятие определенной деятельностью в сфере ЖКХ на два года, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением на занятие определенной деятельностью в сфере ЖКХ на 2 года", - говорится в сообщении.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерти двух и более лиц).

Следственными органами и судом установлено, что в 2023 году женщина, занимая должность директора управляющей компании, не обеспечила работоспособность систем автоматического включения и выключения электрооборудования, не провела пусконаладочные работы и опробование электрооборудования в одном из многоквартирных домов в Лабытнанги. Из-за этого вечером 15 апреля 2023 года дом загорелся, пять человек погибли, дом был полностью уничтожен.