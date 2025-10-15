С экс-зампреда правительства Коми Виноградова взыскали 1,2 млн рублей

Он тайно получал зарплату в коммерческой организации, лоббируя ее интересы

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 15 октября. /ТАСС/. Суд в Республике Коми взыскал с обвиняемого в коррупции бывшего первого заместителя председателя правительства региона Антона Виноградова 1,2 млн рублей зарплаты, которую он тайно получал в коммерческой организации, лоббируя ее интересы. Также удовлетворены требования прокуратуры республики о досрочном прекращении полномочий экс-чиновника в связи с утратой доверия, сообщила прокуратура Коми.

"Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Проверка проведена совместно с управлением ФСБ России по Республике Коми. В ходе нее установлено, что бывший первый заместитель председателя правительства республики Антон Виноградов в период занятия этой должности лоббировал инвестиционную деятельность аффилированной коммерческой организации, от учредителя которой вопреки требованиям закона получал заработную плату в качестве советника гендиректора. Полученный доход Виноградов сокрыл, как и факт наличия конфликта интересов", - говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд иск о замене основания и формулировки досрочного прекращения полномочий ранее уволенного Виноградова на прекращение полномочий в связи с утратой доверия. Также было заявлено требование об обращении в доход государства денежных средств, полученных в качестве заработной платы, на сумму свыше 1,2 млн рублей.

"Суд удовлетворил требования в полном объеме", - сообщили в прокуратуре.

В отношении Виноградова расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ранее, 7 апреля, Басманный суд Москвы арестовал Виноградова. В случае признания судом виновным во взяточничестве Виноградову грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.