В Поморье перекрыли проезд по федеральной трассе М-8 из-за аварии с грузовиком

На участке ведется работа по нормализации дорожного движения

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 15 октября. /ТАСС/. Движение транспорта перекрыто по федеральной трассе М-8 Москва - Архангельск в 22 км от Емецка в сторону Березника в Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону. Водитель грузовика не справился с управлением, тягач съехал с дороги, полуприцеп перекрыл трассу.

"Пока движение перекрыто полностью", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не учел погодные и дорожные условия: в Архангельской области сильный дождь со снегом, температура около 0 градусов.

На участке ведется работа по освобождению проезда и нормализации дорожного движения.