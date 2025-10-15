В Поморье предпринимателя и сотрудника медучреждения подозревают в мошенничестве

Сотрудник, который должен был контролировать работу, согласовал и подписал документы, зная, что услуги по контракту не выполнялись

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 15 октября. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель и сотрудник медицинского учреждения в Архангельске подозреваются в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Не были выполнены работы по обслуживанию канализационной сети.

"Региональными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), и работника государственного бюджетного учреждения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - указано в сообщении.

Следствием установлено, что в сентябре 2024 года между государственным медицинским учреждением и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на 2,6 млн рублей на оказание услуг по техническому обслуживанию канализационной сети и колодцев. Сотрудник учреждения, который должен был контролировать работу, согласовал и подписал документы, зная, что услуги по контракту фактически не выполнялись. Предприниматель необоснованно получил более 1,7 млн рублей, причинив ущерб учреждению в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Архангельской области и РУФСБ России по Архангельской области. В настоящее время проводятся следственные действия, при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела.