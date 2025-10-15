ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью более 110 БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 110 беспилотников и выпустили более 30 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Валуйском муниципальном округе по селам Борки, Казинка, Кукуевка, Лавы, Тулянка, а также хуторам Бабка и Дубровка совершены атаки 12 беспилотников, 8 из которых сбиты и подавлены. На участке автодороги Казинка - Рябики от удара дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. В Валуйской ЦРБ ему оказана вся необходимая помощь. Госпитализация не потребовалась, мужчина отпущен домой на амбулаторное лечение", - написали в оперштабе, добавив, что поврежден автомобиль, административное здание и сельхозпредприятие.

По Алексеевскому округу ВСУ выпустили 2 беспилотника, по Белгородскому району - 22 БПЛА, поврежден многоквартирный дом, семь частных домов, в одном из которых загорелась кровля, пожарные ее потушили. Борисовский район атакован с помощью девяти беспилотников, Волоконовский район - с помощью семи БПЛА, повреждены два частных дома. По Корочанскому району ВСУ выпустили 1 беспилотник, по Краснояружскому 14 боеприпасов и 11 БПЛА, последствий нет.

По населенным пунктам Грайворонского округа ВСУ выпустили 21 боеприпас и 39 БПЛА, поврежден частный дом, еще два частных дома сгорели. Шебекинский округ ВСУ атаковали с помощью 14 беспилотников, повреждены два частных дома.