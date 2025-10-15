В Петербурге нашли тела двух человек, вероятно, отравившихся суррогатом

Следствие проверит возможную связь происшествия с массовыми отравлениями алкогольным суррогатом с метанолом в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело после обнаружения в квартире на Будапештской улице тел мужчины и женщины без признаков насильственной смерти. В жилище найдены бутылки и канистры с неустановленной жидкостью, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"14 октября в квартире дома на улице Будапештской в Санкт-Петербурге были обнаружены тела мужчины 1979 года рождения и женщины 1969 года рождения без признаков насильственной смерти. В ходе осмотра места происшествия выявлены бутылки и канистры с жидкостью, которые направлены на экспертизу, смерть пары наступила около двух недель назад", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, обнаруженные емкости, по предварительной версии, могли содержать суррогат алкоголя. Следствие проверит возможную связь происшествия с массовыми отравлениями алкогольным суррогатом с метанолом в Ленинградской области, где, по последним данным СК, от употребления этой опасной жидкости умерли 45 человек.