В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Извержение вулкана Левотоби произошло на индонезийском острове Флорес (провинция Восточная Нуса-Тенгара). Об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

По данным ведомства, пепел поднялся на 10 тыс. м над кратером Левотоби Лаки-лаки, или 11 584 м над уровнем моря. Указывается, что пепел и дым с большой интенсивностью распространяются в западном, северо-западном и юго-западном направлениях. В центре призвали жителей и туристов следовать указаниям местных властей, а также использовать маски и респираторы для защиты дыхательных путей от попадания вулканического дыма и пепла.

Левотоби - вулкан со сдвоенной вершиной, расположенный в юго-восточной части острова Флорес. Более активная вершина Левотоби Лаки-лаки (1 584 м над уровнем моря) находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой - Перемпуан (1 703 м).

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - около 130.