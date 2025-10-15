На Алтае иностранного студента приговорили к колонии за призывы к терроризму

Ему назначили наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы

БАРНАУЛ, 15 октября. /ТАСС/. Иностранца, обучавшегося в Барнауле, суд приговорил к 7,5 года лишения свободы за призывы к террористической деятельности через интернет. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

"Следствием собраны достаточные доказательства причастности молодого человека к инкриминируемому деянию, которые суд принял во внимание, приговорив его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили в ведомстве, уточнив, что он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета).

Сообщается, что осужденный является гражданином одной из республик сопредельного государства, он обучался в Барнауле на втором курсе вуза. В 2023 году он начал размещать в интернете видеоролики с изображением деятельности международной террористической организации и публично призывал к осуществлению террористической деятельности. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Алтайскому краю.