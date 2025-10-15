В Горловке при обстреле ВСУ погибла мирная жительница

Глава города Иван Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшей

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Жительница Горловки погибла в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Приходько.

"В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - написал он.

Ранее он сообщил об обстреле центра Горловки со стороны ВСУ, в результате которого ранения получила женщина.