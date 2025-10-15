В Москве задержали мужчину, пытавшегося за друга посетить пары в МГТУ им. Баумана

В Росгвардии сообщили, что уроженец Тюмени получил от друга предложение сходить в университет вместо него и предоставил доступ к своему QR-коду для входа на территорию вуза

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Мужчина задержан в МГТУ им. Баумана в Москве, он пытался пройти на пары вместо друга, предоставив его электронный пропуск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

"В центре столицы сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве задержали гражданина за неправомерное нахождение в Университете имени Н. Э. Баумана. Находясь на маршруте патрулирования в районе Рубцовской набережной, правоохранители получили сигнал "тревога" из охраняемого учебного заведения. К прибывшим по указанному адресу стражам правопорядка обратился сотрудник службы безопасности университета и пояснил, что на территорию учебного заведения по чужому электронному пропуску прошел неизвестный молодой человек", - говорится у в сообщении.

В Росгвардии отметили, что 18-летний уроженец Тюмени получил от друга предложение сходить на пары в университет вместо него и предоставил доступ к своему QR-коду для входа на территорию вуза.

Нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.