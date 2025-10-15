В Челябинской области осудили двух бывших полицейских за вымогательство и пытки

Им назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал двух бывших полицейских виновными в том, что они летом 2024 года вымогали у местного жителя наркотики, при этом пытали пострадавшего. Каждому из них назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Суд признал двух бывших сотрудников отдельного взвода патрульно-постовой службы <…> виновными по п. "в" ч. 3 ст. 229 УК РФ (вымогательство наркотических средств), ч. 4 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением пытки). <…> Каждому из осужденных назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, осужденные лишены права занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года. С каждого из них также взыскали в пользу потерпевшего 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, добавили в ведомстве.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области летом 2024 года. Как было установлено, в ночное время бывшие полицейские вместе со знакомым приехали к ранее судимому жителю города Кыштыма. Они вымогали у мужчины наркотические средства, сопровождая свои действия угрозами применения насилия и специальными средствами, опасными для жизни и здоровья потерпевшего.