ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской

Зафиксировано не менее 12 взрывов

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины открыли массированный артиллерийский огонь по прифронтовому городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На текущий момент артиллерийский обстрел города закончился. Зафиксировано не менее 12 взрывов в пределах населенного пункта. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются", - сообщили ТАСС в администрации.

Угроза повторных обстрелов сохраняется.