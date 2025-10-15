Реклама на ТАСС
ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской

Зафиксировано не менее 12 взрывов
10:56

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины открыли массированный артиллерийский огонь по прифронтовому городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"На текущий момент артиллерийский обстрел города закончился. Зафиксировано не менее 12 взрывов в пределах населенного пункта. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются", - сообщили ТАСС в администрации.

Угроза повторных обстрелов сохраняется. 

