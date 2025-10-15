Руководителя "Комплексных систем" осудили на шесть лет

Олега Чекрышева обвиняют в особо крупном мошенничестве на 283,5 млн рублей при исполнении госконтракта

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московский гарнизонный суд приговорил генерального директора компании "Комплексные системы" Олега Чекрышева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве на 283,5 млн рублей при исполнении государственного контракта по поставкам комплексов разминирования "Аракс" для Росгвардии, к шести годам лишения свободы. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил Олега Чекрышева признать виновным и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей", - сказал судья.

Его соучастники по уголовному делу также признаны виновными. Суд приговорил генерального директора ООО "Ресурс-авто" Александра Белякова к пяти годам в колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей, генерального директора ООО "Нижегородский автомобильный завод" (НИАЗ) Наталью Барканову - к трем годам в колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей, бывшего сотрудника департамента реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии Вадима Гречишникова - к трем годам в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей.

В то же время суд постановил освободить от наказания Белякова в связи с его болезнью, но обязал его выплатить 400 тыс. рублей назначенного штрафа. Также суд взял под стражу Барканову и Гречишникова, находившихся под обязательством о явке.

Также суд постановил частично удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на 235,8 млн рублей (вместо заявленных 271 млн рублей).

Данные следствия

По данным следствия, в 2018 году у Чекрышева, Белякова и Баркановой возник преступный умысел на хищение бюджетных средств, выделенных на закупку комплексов разминирования "Аракс", с помощью служебного положения Гречишникова. В своих показаниях Беляков рассказал, что сам обратился к Гречишникову и обозначил желание заработать на поставках комплексов путем завышения цен, так как компании обвиняемых являлись держателями технической документации на "Аракс" и имели техническое преимущество перед другими компаниями, поэтому могли повлиять на ценообразование при поведении закупок.

Гречишников согласился с предложением и отправил запросы о поставках комплексов "Аракс" в компании Белякова, Чекрышева и Баркановой. В ответ на запрос были представлены коммерческие предложения от компаний фигурантов с ценами на запрашиваемую продукцию без указания метода их определения. Гречишников организовал закупочные процедуры, в результате которых был проведен аукцион по госзаказу, на который заявку подала только компания Чекрышева ООО "Комплексные системы". В результате Росгвардия заключила государственный контракт с "Комплексными системами" на поставку мобильных комплексов разминирования "Аракс".

Для оправдания завышенных цен ООО "Комплексные системы" заключило с ООО "Ресурс-авто" Белякова договор об использовании технических условий для производства "Араксов". Также был заключен договор с НИАЗ на оборудование комплексов базовым шасси. В итоге с 2018 по 2023 год было заключено пять госконтрактов на общую сумму порядка 459,7 млн рублей, включая необоснованные затраты в размере 204,4 млн рублей. Для обналичивания денежных средств фигуранты использовали фиктивные трудовые договоры со сторонними организациями.

Гречишников вину не признал. Он утверждает, что в 2018 году в подготовленном им запросе Росгвардии содержалось требование о предоставлении документов, обосновывающих предложенные цены. Но так как они представлены не были, он произвел расчет, исходя из представленных потенциальными поставщиками цен, о чем не доложил руководству.

Он сообщил, что знал о "Ресурс-авто", так как эта компания поставляла "Аракс" в МВД еще до образования Росгвардии, НИАЗ был в заявках инженерного направления генштаба Росгвардия. О том, что компания "Комплексные системы" может использовать техническую документацию на комплексы "Аракс" и организовать их поставку, по его словам, ему рассказал Беляков. Сложившуюся ситуацию Гречишников объясняет стремлением не допустить срыва государственного оборонного заказа и организовать своевременную закупку "Аракс".

Признали вину в полном объеме

Барканова написала явку с повинной и способствовала следствию, а также уголовному преследованию других участников преступления. Вместе с ней Чекрышев и Беляков признали вину в полном объеме. Они добровольно возместили ущерб в размере 12 млн рублей (Беляков возместил 7 млн рублей, Чекрышев - 3 млн рублей, Барканова - 2 млн рублей). В связи с этим потерпевшая сторона снизила исковые требования до 271 млн рублей.

Потерпевшая сторона требовала взыскать со всех обвиняемых сумму ущерба за первый госконтракт в размере 35,6 млн рублей, остальной ущерб в размере 235 млн рублей взыскать с Чекрышева, Белякова и Баркановой.