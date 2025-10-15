Жителя Крыма осудили за съемку российского военного транспорта для Украины

Обвиняемый получил семь лет лишения свободы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Жителя Крыма приговорили к семи годам лишения свободы за съемку российской военной техники и передачу данных украинской разведке. На момент преступления он был несовершеннолетним, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Сакского района. Он признан виновным в государственной измене. Установлено, что в сентябре 2023 года, являясь противником проведения специальной военной операции, обвиняемый, будучи несовершеннолетним, в одном из мессенджеров вступил в переписку с представителем Главного управления разведки [Минобороны] Украины. По заданию куратора в сентябре 2023-го молодой человек, находясь в электричке, осуществил наблюдение за выгрузкой воинского транспорта, после чего географические координаты посредством мессенджера отправил представителю иностранного государства", - говорится в сообщении.

Добавляется, что незаконные действия выявили сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя региона к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.