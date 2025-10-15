В Калуге завели дело после выявления майнинговых ферм на предприятии

Ущерб составил более 1 млн рублей

КАЛУГА, 15 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Калуге после выявления майнинговых ферм для добычи криптовалюты на одном из предприятий. Ущерб составил более 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В Калуге возбуждено уголовное дело по факту организации майнинговых ферм на предприятии", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии следствия, сотрудники одного из предприятий незаконно установили на территории организации три майнинговые фермы для добычи криптовалют, что привело к значительному увеличению расходов предприятия на оплату электроэнергии, материальный ущерб составил более 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону. Преступление было выявлено сотрудниками областного УФСБ.

По информации пресс-службы областного УФСБ, предприятие является частью оборонно-промышленного комплекса. Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Оборудование для майнинга криптовалюты было изъято, ведется расследование уголовного дела.