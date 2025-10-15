Для замначальника ростовского главка МЧС попросили домашний арест

Дмитрия Головчанова обвиняют в превышении должностных полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Следствие просит суд назначить заместителю начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области Дмитрию Головчанову, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, домашний арест, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

"Слушается дело об избрании меры пресечения <…> следствие просит избрать меру в виде домашнего ареста", - сказал судья.

Сторона защиты в ходе заседания заявила, что следствие не предъявило доказательств по обвинению Головчанова, адвокат попросил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, а также разрешить двухчасовые прогулки.

По версии следствия, фигурант подписал акты приемки фактически невыполненных работ по строительству сооружения ГИМС в Таганроге, что повлекло причинение ущерба в более 10 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК России.