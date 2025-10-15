В Мьянме пропала гражданка Белоруссии

Посольство республики ведет ее поиски

Редакция сайта ТАСС

© Distinctive Shots/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Гражданка Беларуси пропала в Мьянме, посольство республики ведет ее поиски. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

"Достоверно установлено, что пропавшая гражданка вылетела в Янгон (Мьянма) из Бангкока (Таиланд) 20 сентября", - говорится в сообщении. Связь с пропавшей, по словам ее матери, была утрачена 4 октября.

К поисковым мероприятиям подключены внешнеполитические и силовые ведомства двух стран, аппараты почетных консульств Белоруссии в Янгоне и Бангкоке.

Ранее посол России в Мьянме Искандер Азизов сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число.

Согласно подсчетам ТАСС, пятеро россиян, перевезенных из Таиланда в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах, были освобождены в этом году. В частности, в начале октября в Россию вернулась россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из рук торговцев людьми в Мьянме. Посол РФ Евгений Томихин сообщал ТАСС, что неизвестные вывезли россиянку обманным путем в Мьянму с территории Таиланда, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах.

В начале года Таиланд, Китай и Мьянма договорились объединить усилия в борьбе с мошенническими центрами преступных группировок на территории Мьянмы, в которых вынуждены работать от 100 тыс. до 120 тыс. человек. Таиландский МИД в мае сообщил, что в Мьянме удалось освободить и вывезти в Таиланд более 9,2 тыс. жертв мошенников, включая 5,4 тыс. граждан Китая, а также граждан стран СНГ, среди которых Узбекистан, Киргизия и Казахстан.