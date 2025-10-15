На Урале пресекли канал незаконной миграции

Преступная схема действовала с 2017 года

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Правоохранители пресекли деятельность екатеринбургской группировки, организовавшей канал незаконной миграции из Восточной Азии. Злоумышленники с 2017 года изготавливали для мигрантов поддельные документы, сообщили в антитеррористической комиссии Свердловской области.

"Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области, оперативники органов безопасности провели спецоперацию, в ходе которой разоблачили преступную группу. Ее члены организовали на территории нашей страны незаконное пребывание мигрантов из Восточной Азии. По данным спецслужбы, преступная схема действовала с 2017 года и реализовывалась путем подачи в уполномоченные органы документов, необходимых для пребывания иностранцев на территории РФ, в которых указывались заведомо ложные сведения о целях визита, местах работы и проживания мигрантов", - говорится в сообщении.

В отношении фигурантов завели уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. В ходе обысков по местам их проживания и работы были изъяты поддельные документы, печати, техника и списки легализованных иностранных граждан. Подозреваемые арестованы.