В Запорожской области двое подростков пострадали при атаке дронов ВСУ

Также сгорел автомобиль

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. В Запорожской области двое подростков пострадали при атаки двух дронов Вооруженных сил Украины на прифронтовое село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

"Ориентировочно в 15:50 мск ВСУ произвели атаку двумя БПЛА по улице Степной, в результате чего ранения нижних конечностей получил подросток, и силами жителей был доставлен в больницу", - сообщили администрации.

Позже в администрации уточнили, что при атаке пострадал еще один несовершеннолетний. Оба подростка получили ранения нижних конечностей, позвоночника и плеча, они госпитализированы.

Кроме того, загорелись автомобиль и домовладение.

