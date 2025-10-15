В Крыму выявили женскую ячейку террористической организации

Задержанные функционеры вербовали мусульман

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму членов женской ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Республике Крым пресечена деятельность состоявшей из четырех граждан РФ законспирированной женской ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО)", - сообщили в ЦОС.

Функционеры террористической структуры на территории полуострова распространяли среди крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.

По результатам проведенных мероприятий члены ячейки были задержаны сотрудниками ФСБ. По местам их проживания обнаружено значительное количество запрещенной на территории РФ пропагандистской литературы, а также средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.