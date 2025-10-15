В Крыму завели дело на предпринимателя за завещание доли бизнеса судье

Мужчину обвинили во вмешательстве в деятельность суда

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили на владельца фирмы по аренде недвижимости из города Севастополя, который после неудачных попыток добиться отвода судьи в рамках рассмотрения его дела, оформил на судью 1% доли бизнеса в завещании. От этом сообщает ГСУ Следкома по Республике Крым и городу Севастополю.

"Следователем следственного отдела по Ленинскому району города Севастополя установлено, что в рамках рассмотрения арбитражного дела директор фирмы аренды недвижимости неоднократно заявлял отводы судье, в которых фигуранту было отказано. Тогда подозреваемый оформил завещание на судью в виде доли в основном капитале предприятия в размере 1%, чем вмешался в деятельность суда. В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

58-летний мужчина обвиняется во вмешательстве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 294 УК РФ).