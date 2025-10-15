В Ижевске вынесли приговор по делу об убийстве баскетболиста Сидорика

Местного жителя приговорили к 14 годам 1 месяцу колонии строгого режима

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ижевска приговорил к 14 годам 1 месяцу колонии местного жителя за убийство баскетболиста Андрея Сидорика и угрозы убийством его невесте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

"Октябрьский районный суд г. Ижевска с участием коллегии из шести присяжных заседателей вынес приговор в отношении 53-летнего жителя города Ижевска <…>, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы)", - говорится в сообщении.

Ранее объединенная пресс-служба судов Удмуртии сообщала, что потерпевший - баскетболист, чемпион РСФСР, член юношеской сборной России по баскетболу, мастер спорта по баскетболу Андрей Сидорик.

Коллегия присяжных заседателей установила, что в январе 2025 года фигурант пил алкоголь на даче со знакомым, когда у них возник конфликт. Тогда фигурант убил его, нанеся множественные ранения ножом. После этого он высказал угрозы убийством невесте убитого. В судебном заседании он вину не признал и говорил, что защищался от нападений потерпевшего.

Присяжные заседатели признали фигуранта виновным и не заслуживающим снисхождения. С учетом этой позиции суд приговорил его к 14 годам 1 месяцу колонии строгого режима.