Фургала просят осудить на 25 лет по второму делу

Речь идет о хищении более 2 млрд рублей у МСП-банка

Сергей Фургал © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Представитель гособвинения попросил суд назначить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25 лет колонии по делу о хищении более 2 млрд рублей у МСП-банка. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела экс-чиновника.

"В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Фургалу наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил собеседник агентства.

Адвокат уточнил, что гособвинитель запросил срок с учетом предыдущего приговора бывшему главе Хабаровского края. Ранее на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.

Также прокурор просит назначить бывшему губернатору штраф 11 млн рублей в качестве дополнительного наказания к лишению свободы, добавил адвокат.

"В качестве дополнительного наказания прокурор попросил приговорить Фургала к штрафу 11 млн рублей и ограничению свободы на два года после отбытия основного наказания", - сказал собеседник агентства.

Фургал с другими фигурантами дела обвиняется в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также в хищении денег путем мошенничества и в легализации похищенного имущества. По данным следователей, участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018-го по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании "Глобал меткорп лимитед". Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению. Кроме того, по версии обвинения, фигуранты дела пытались похитить имущество компании "Торэкс-Хабаровск" на сумму более чем 1,2 млрд рублей, однако довести дело до конца не смогли.