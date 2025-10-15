В Эквадоре неизвестные попытались подорвать два моста

Терроризмом они попытались достичь того, чего не удалось добиться призывами к забастовке, заявил министр инфраструктуры и транспорта страны Роберто Луке

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 октября. /ТАСС/. Неизвестные привели в действие взрывные устройства, установленные на двух мостах на юге Эквадора. Об этом сообщил министр инфраструктуры и транспорта страны Роберто Луке.

"Того, чего им не удалось добиться своими призывами к забастовке, некоторые теперь пытаются достичь с помощью терроризма. Помимо вчерашнего взрыва в Гуаякиле, нам поступила информацию о взрывных устройствах, установленных на мостах на трассах Гуаякиль - Мачала и Мачала - Куэнка с целью нарушения движения", - написал он в X.

Власти направили на место специалистов, чтобы оценить состояние сооружений.

14 октября рядом с торговым центром в городе Гуаякиль произошел взрыв бомбы, заложенной в автомобиль. По разным данным, погибли от одного до двух человек, ранения получили около 30.

С середины сентября в Эквадора проходят протесты, сопровождающиеся столкновениями и перекрытием дорог. Они начались после того, как 12 сентября президент Даниэль Нобоа подписал решение об отмене субсидий на дизельное топливо. После этого цены на него выросли с $1,8 до $2,8 за галлон (3,78 литра). В нескольких провинциях было объявлено чрезвычайное положение.