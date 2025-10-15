В Каменке-Днепровской при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя

Среди пострадавших есть несовершеннолетний

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Два мирных жителя, в том числе несовершеннолетний, получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Противник совершил массированный обстрел Каменки-Днепровской, прицельным ударом уничтожен гражданский автомобиль. Ранения получили подросток 2010 года рождения и парень 2005 года рождения, которые находились поблизости", - написал он в своем Telegram-канале.