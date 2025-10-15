На Пхукете утонула россиянка

Оформляются документы для репатриации тела, сообщили в генконсульстве РФ

Редакция сайта ТАСС

© Lauren DeCicca/ Getty Images, архив

БАНГКОК, 15 октября. /ТАСС/. Россиянка погибла на острове Пхукет во время купания в Андаманском море. Об этом сообщило генеральное консульство России в провинции Пхукет.

"Есть информация о смерти россиянки 1992 года рождения 12 октября в результате утопления. Оформляются документы для репатриации тела", - указали в генконсульстве.

С июня этого года на Пхукете в общей сложности утонули пятеро россиян, в том числе культуристка Юлия Родина, которую течением унесло от берега. Это природное явление наиболее часто наблюдается в так называемый низкий сезон, который длится с мая по октябрь включительно. В это время под воздействием ветра в море образуются высокие волны, которые опасны для жизни купающихся. Местные спасатели рекомендуют туристам следовать всем требованиям по обеспечению безопасности на воде, в том числе не игнорировать на пляже красные флаги, запрещающие заходить в воду.