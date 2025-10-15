ВСУ применили высокоточные ракеты к РСЗО HIMARS при обстреле Горловки

При атаке погибла мирная жительница, еще одна женщина пострадала

ДОНЕЦК, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили высокоточные осколочные ракеты М31 к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS при обстреле центра Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Ранее глава города Иван Приходько сообщал, что в среду ВСУ атаковали центр Горловки, погибла мирная жительница, еще одна женщина пострадала. Также в результате обстрела поврежден ряд многоквартирных домов и учреждение образования.

"Специалисты <…> подтвердили факт атаки Центрально-Городского района г. о. Горловка с применением высокоточных ракет М31 (осколочные) к РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении.