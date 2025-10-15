Руководителя нижегородского отделения ОНФ заключили под стражу

СМИ региона сообщали о задержании Андрея Жильцова по подозрению в мошенничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 октября. /ТАСС/. Нижегородский суд принял решение поместить под стражу руководителя регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Андрея Жильцова. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 9 декабря включительно", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей дела.

На данный момент ТАСС не располагает комментариями правоохранительных органов по данному делу.

СМИ региона ранее сообщали о задержании Жильцова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.