Житель Брянской области пострадал при атаке дронов ВСУ

Мужчину доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 15 октября. /ТАСС/. Мирный житель получил ранение в результате атаки FPV-дронов на село Брахлов Климовского района Брянской области. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Брахлов Климовского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. <...> На месте работают оперативные и экстренные службы", - написал он.