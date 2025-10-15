Житель Брянской области пострадал при атаке дронов ВСУ
18:07
БРЯНСК, 15 октября. /ТАСС/. Мирный житель получил ранение в результате атаки FPV-дронов на село Брахлов Климовского района Брянской области. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Брахлов Климовского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. <...> На месте работают оперативные и экстренные службы", - написал он.