В Брянской области умер раненный при атаке БПЛА
18:27
БРЯНСК, 15 октября. /ТАСС/. Мужчина, получивший ранение при атаке FPV-дронов на село Брахлов Климовского района Брянской области, скончался. Медики боролись за его жизнь, но спасти раненого не удалось, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"К сожалению, раненый при атаке укронацистов в селе Брахлов Климовского района мужчина, скончался. Медики боролись за его жизнь, сделали все возможное, но ранения были слишком серьезными. Выражаю искренние соболезнования родным. Семье окажем материальную помощь и необходимую поддержку", - написал он.