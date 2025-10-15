В военный суд поступило дело иноагента Гозмана об оправдании терроризма

Оппозиционный политик во время прямой трансляции на одном из видеохостингов дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении оппозиционного политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Леонида Гозмана, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма через СМИ или интернет) для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении. Также в суд поступило дело в отношении актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом, внесена в реестр экстремистов и террористов), обвиняемой в оправдании терроризма.

Установлено, что Гозман, находясь за пределами РФ, во время прямой трансляции на одном из видеохостингов дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории России, а также пропаганды терроризма.

Ранее он был заочно осужден по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) на восемь лет шесть месяцев лишения свободы.

Троянова обвиняется по ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, с угрозой применения насилия), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Установлено, что в июне 2024 года Троянова, находясь за пределами Росиии, в интервью для одного из каналов сделала публичное заявление с высказываниями, выражающими и формирующими враждебно-ненавистническое отношение к русским. Впоследствии интервью было размещено на видеохостинге в публичном доступе. Кроме того, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова, зная, что дважды в течение одного года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, не предоставила отчеты о своей деятельности за 1-й квартал 2025 года, за 1-е полугодие 2025 года и 2-й квартал 2025 года. Троянова заочно арестована и объявлена в международный розыск.