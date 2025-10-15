Город в Астраханской области остался без воды

Причиной стала авария на насосной станции

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Авария произошла на насосной станции в Нариманове Астраханской области, в результате жители остались без водоснабжения, сообщили в пресс-службе администрации региона. Власти организовали подвоз воды населению.

По данным из открытых источников, в Нариманове проживает более 10 тыс. человек.

"Причиной отключения воды [в Нариманове] стала разгерметизация подводящего канализационного коллектора перед насосной станцией, вызванная длительной эксплуатацией. В результате в трубу попал грунт и бытовой мусор, что привело к засорению и угрозе затопления самого объекта. Специалисты работают в круглосуточном режиме на основной канализационной насосной станции", - говорится в сообщении.

Насосная станция - ключевой объект, собирающий все стоки города и направляющий их на очистные сооружения. Специалисты оценят состояние трубы и проведут ремонт, после чего запустят станцию и возобновят подачу воды.

Для жителей города власти организовали подвоз воды. "На главной площади города работает один водовоз, а второй заправляется и начнет подворовой объезд, о котором просили жители. Все вопросы по обеспечению водой закрыты. Также населению доступна и техническая вода", - цитирует пресс-служба главу Наримановского района Дмитрия Курьянова.

О коммунальных авариях в Нариманове

С началом отопительного сезона 2024 года в Нариманове сложилась критическая ситуация - без отопления остались более 2 тыс. человек, произошел ряд коммунальных аварий. В январе 2025 года в отношении директора муниципального предприятия "Теплоснабжение" было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог). По данным следственного управления СК РФ по региону, с 21 октября по 15 ноября 2024 в Нариманове произошло более 40 аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения, без тепла и воды оставались жители 56 многоквартирных домов.

Нариманов расположен в 45 км к северу от Астрахани, на правом берегу Волги, является административным центром Наримановского района, одного из самых крупных и густонаселенных в области.