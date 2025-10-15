В Челябинске человек пострадал при пожаре в многоэтажном доме

Спасатели эвакуировали 16 жильцов

ЧЕЛЯБИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Один человек был передан медбригаде с признаками отравления угарным газом при пожаре в многоквартирном доме на улице Марченко в Челябинске. Еще 16 жителей, среди которых пятеро детей, были спасены, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

"Поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Марченко. <...> Из горящей квартиры на третьем этаже огнеборцы эвакуировали пострадавшего с признаками отравления угарным газом. Передан медицинской бригаде. С помощью спаскомплектов по маршевым лестницам выведены из опасной зоны 15 человек, в том числе 6 детей", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, квартиры горели на третьем и четвертом этажах. Открытое горение было ликвидировано на площади 60 кв. м. "С помощью спецтехники из подъезда производилось дымоудаление. В тушении принимали участие 20 человек и 5 единиц техники. Причину ЧП предстоит установить специалистам отделения дознания", - отмечено в сообщении.