В Богучарском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Граждан просят зайти в помещение и отойти от окон

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 15 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Богучарского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Богучарский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал он.