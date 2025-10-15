Мошенники вынудили женщину поджечь военкомат на Ставрополье

Инцидент произошел в городе Зеленокумске

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Мошенники заставили женщину поджечь военный комиссариат в городе Зеленокумске на Ставрополье. Она задержана, а возгорание устранено, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"Произошел намеренный поджог здания военкомата Зеленокумска. Злоумышленница задержана, а возгорание оперативно ликвидировано в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

На допросе женщина сказала, что на поджог ее вынудили мошенники, уточнил источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС сообщили, что возгорание было "потушено до прибытия пожарных подразделений".