В нескольких областях Украины отменили экстренные отключения света

Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и Киеве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Экстренные отключения электричества отменили в нескольких регионах Украины. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК.

"Киев, Киевская область, Днепропетровская область, Одесская область: экстренные отключения отменены", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как писало издание "Страна", во Львове также были отключения, но к вечеру компания "Львовоблэнерго" возобновила электроснабжение. "Как сообщили в "Львовоблэнерго", по распоряжению НЭК "Укрэнерго" графики аварийных отключений отменены", - проинформировала в Telegram-канале львовская областная военная администрация. Также подобные меры приняли в Черновицкой области, сообщил глава областной администрации Руслан Запаранюк в Telegram-канале: "Электроснабжение возобновлено для всех потребителей Черновицкой области". Ближе к концу дня издание "Общественное. Новости" известило, что аварийные отключения света отменены в Хмельницкой области.

Ранее экстренные отключения электричества были введены в ряде регионов Украины. В частности, в Киевской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Львовской областях.