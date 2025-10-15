В Северной Осетии завели дело из-за загрязнения воздуха

Фигурантами стали работники коммерческой организации в Беслане

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Беслане Северной Осетии по факту загрязнения атмосферного воздуха, сообщили в СУ СК России по республике.

"В Республике Северная Осетия - Алания возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2023 по 2025 год работники коммерческой организации в Беслане производили корма для аквакультур, не приняв меры к предупреждению негативного воздействия на атмосферный воздух, предусмотренные федеральным законодательством РФ.

В результате выбросов в атмосферу веществ некоторые жители домов, расположенных вблизи от производственных помещений, обратились за помощью в медицинские учреждения с жалобами на длительное расстройство здоровья.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские и экологическая экспертизы.