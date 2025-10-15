В Приамурье опрокинулся автобус с 48 пассажирами

ЧП случилось в Свободненском районе, сообщили в региональном УМВД

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 октября. /ТАСС/. Автобус, в котором находились 48 пассажиров, опрокинулся в Свободненском районе Амурской области. По предварительным данным, погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего несколько минут назад в Свободненском районе Амурской области. Предварительно установлено, что в результате опрокидывания автобуса, в котором передвигались 48 пассажиров, двое граждан погибли", - говорится в сообщении.

Позже в УМВД по региону сообщили, что информация о двух погибших не подтвердилась.