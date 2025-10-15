В Луганске потушили пожар в многоквартирном доме

Эвакуировали более 20 человек

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Крупное возгорание, возникшее в жилом доме в Луганске, ликвидировано на площади 1 тыс. кв. м. Эвакуированы более 20 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Луганской Народной Республике (ЛНР).

"Спасатели МЧС России ликвидировали пожар на площади 1 000 кв. м. Силами МЧС России был эвакуирован 21 человек. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при ликвидации задействовали 69 человек и 13 единиц техники.

Ранее в Telegram-канале МЧС России сообщали о ликвидации открытого горения чердачного этажа и крыши.